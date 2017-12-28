Архитектурная студия Roosegaarde вдохнула новую жизнь в 60 монументальных шлюзов, построенных в 1932 году. Об этом пишет "Вокруг света".

Издание сообщает, что мощные бетонные сооружения покрыли светоотражающим слоем из люминесцентных водорослей. Такой вариант городского освещения не требует затрат энергии и уменьшает световое загрязнение.

Ранее мы писали о том, как урбанизация за 20 лет изменила города.