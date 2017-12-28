В Нидерландах осветили трассу с помощью водорослей (видео) [ Редактировать ]
Архитектурная студия Roosegaarde вдохнула новую жизнь в 60 монументальных шлюзов, построенных в 1932 году. Об этом пишет "Вокруг света".
Издание сообщает, что мощные бетонные сооружения покрыли светоотражающим слоем из люминесцентных водорослей. Такой вариант городского освещения не требует затрат энергии и уменьшает световое загрязнение.
Ранее мы писали о том, как урбанизация за 20 лет изменила города.
по теме
В Киеве "автоледи" создала пробку на тротуаре
Неправильно припаркованный автомобиль горожанам пришлось обходить по очереди.
В Альпах туристи застрягли на підйомнику
Екстремальний відпочинок. Півтори сотні людей застрягли на підйомнику у французьких Альпах, на гірськолижному курорті Шанрус.
Украина попала в топ-10 самых опасных стран для туристов
Украина разместилась на десятой строчке - между Филиппинами и Гондурасом.
В Киеве постелили асфальт поверх снега (фото)
В Оболонском районе Киева сотрудники коммунальных служб стелили асфальт прямо на снег.
10 приложений, которые пригодятся каждому путешественнику
Попадая в новый город, сразу задаешь себе вопрос: как доехать до центра города, где вкусно поесть и с комфортом переночевать. В век цифровых технологий, ответы на любые вопросы можно найти в своем смартфоне. Мы собрали для вас 10 мобильных приложений, которые сделают ваше путешествие комфортнее и веселее.