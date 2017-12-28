Биткоин: курс криптовалюты снова упал [ Редактировать ]
фото: kapital-rus.ru
28 декабря курс биткоина продолжает резко снижаться. Состоянием на 2:30 по Киеву курс криптовалюты достиг $15 335.
Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Напомним, что 27 декабря курс криптовалюты составлял $15 592.
Напомним, что основатель биржи криптовалюты рассказал о том, что "у биткоина нет перспектив".
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