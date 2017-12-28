В Париже известный шеф-повар откроет бесплатный ресторан [ Редактировать ]
Итальянский шеф-повар Массимо Боттура, рестораны которого отмечены мишленовскими звездами, планирует открыть два новых заведения в Париже и Неаполе. Об этом пишет Reuters.
Еда в заведениях будет совершенно бесплатной, поскольку будет приготовлена из продуктов, списанных супермаркетами. В новых ресторанах Массимо Боттура собирается кормить блюдами высокой кухни неимущих.
Престижный ресторан Боттуры "Osteriafrancescana" в Модене признан одним из пяти лучших ресторанов мира в 2017 году. Попасть туда можно только по электронной записи, а скромный обед обходится посетителям приблизительно в 250 евро с человека.
Но "Refettorio Ambrosiano" - его второе заведение в Милане, регулярно кормит бедных и бездомных. В "Refettorio", расположенном в старом театре на окраине города, готовят бесплатные блюда из продуктов, от которых отказываются магазины, по рецептам самого Боттуры и известных шеф-поваров.
"Я никогда не представлял, что эти ингредиенты можно выбросить, - говорит знаменитый шеф-повар. - Мне всегда казалось, что панировочные сухари, перезрелые помидоры, коричневые бананы - это просто возможность показать, на что мы способны".
Напомним, что в Париже бедняков угостили изысканным ужином из ресторана.
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