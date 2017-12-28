Люди с большим доходом склонны испытывать больше позитивных эмоций от мыслей о самих себе. А те, кто зарабатывает меньше, получают удовольствие от возможности общаться с другими людьми. Об этом сообщается в исследовании ученых из Калифорнийского университета, которое было опубликовано Американской психологической ассоциацией.

В исследовании участвовали 1519 человек. Кроме информации о доходах ученые узнали у респондентов то, как сильно они испытывают эмоции, которые обычно связывают с счастьем - любовь, радость, сострадание, гордость, энтузиазм, благоговение, удовлетворение. Так, участников исследования попросили оценить, насколько они согласны с утверждениями вроде "Забота о других людях вызывает у меня теплые чувства".

Оказалось, что для людей с большими доходами главным источником положительных эмоций является удовлетворение собой. Выше всего они оценивали фразы вроде "Я получаю удовольствие, когда люди меня уважают". Менее богатым же важны любовь и сострадание.

"Это исследование доказывает, что деньги не гарантируют счастья, но способны повлиять на то, как оно проявляется", - отметил один из авторов исследования Пол Пифф.

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