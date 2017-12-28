Тарифы на электроэнергию: чего ждать украинцам в 2018 году [ Редактировать ]
В 2018 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует повысить цену на электроэнергию почти на 16%. Об этом говорится на сайте регулятора.
Повышение должно произойти в два этапа.
Так, уже с 1 января планируют повысить оптово-рыночную цену на 9,5%, с 1 апреля - еще на 6,1%.
Напомним, что 58-летняя женщина получила платежку за электричество на $284 млрд.
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