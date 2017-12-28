Оружие для Украины: решение Трампа может побудить НАТО на новые поставки [ Редактировать ]
Решение Администрации президента США Дональда Трампа о начале поставок оборонительного оружия Украине может побудить другие страны НАТО активнее оказывать военную помощь.
Об этом в интервью "Укринформу" заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.
Пристайко отметил, что решение Трампа о начале поставок оборонительного оружия заключается в ограниченном экспорте в Украину определенных вооружений и деталей, а не в массовых поставках.
"Мы давно должны были получить помощь, включая противотанковые и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс, как их объединение, по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг", - отметил он.
Напомним, оружие США Украина будет использовать на Донбассе.
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