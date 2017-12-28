Решение Администрации президента США Дональда Трампа о начале поставок оборонительного оружия Украине может побудить другие страны НАТО активнее оказывать военную помощь.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

Пристайко отметил, что решение Трампа о начале поставок оборонительного оружия заключается в ограниченном экспорте в Украину определенных вооружений и деталей, а не в массовых поставках.

"Мы давно должны были получить помощь, включая противотанковые и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс, как их объединение, по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг", - отметил он.

Напомним, оружие США Украина будет использовать на Донбассе.