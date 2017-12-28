Самые красивые люди 2017 (рейтинг) [ Редактировать ]
Опубликован ежегодный рейтинг наиболее красивых людей мира от развлекательного сайта TC Candler - 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces. Рейтинг составляется ежегодно на основе мнений независимых критиков.
На YouTube-канале TC Candler было опубликовано видео с рейтингом, в котором показаны наиболее привлекательные люди по итогам года.
Самой красивой женщиной в 2017 году была признана модель, актриса и певица Лиза Соберано. Следом за ней идет ее коллега Тилан Блондо, а замыкает тройку лидеров певица и танцовщица Tzuyu (Чоу Тсу-ю).
В ТОП-5 также были включены актриса Сара Годон, ее коллега Голшифте Фарахани и модель Джордан Данн.
В мужском рейтинге лидировал южнокорейский певец и танцор Ким Тхэ Хена. Далее идут актеры Джейсон Момоа и Арми Хаммер, а замыкают первую пятерку актеры Идрис Эльба и Марьяно Ди Вайо.
Напомним, Forbes составил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года.
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