Итоги 2017: топ-10 событий года в Украине [ Редактировать ]
За 2017 год в Украине произошло немало важных, исторически значимых и резонансных событий. Podrobnosti.ua предлагают вспомнить 10 самых ярких событий, которые войдут в историю нашей страны.
Безвизовый режим со странами ЕС
Для украинцев долгожданный безвизовый режим стал доступным с 11 июня. В связи с этим граждане Украины массово бросились делать биометрические паспорта (только с ним не нужна виза при пересечении границы со странами ЕС). Это послужило причиной "перебоев" в работе миграционных служб. До сих пор, чтобы получить документ приходится занимать очереди.
Кроме того, безвиз для украинцев в этом году стал доступен не только с ЕС. Наша страна договорилась о безвизовом или упрощенном пересечении границы с целым рядом стран.
Например, парламент Канады поддержал безвиз для украинцев. Кабмин утвердил соглашение об упрощении визового режима со Швейцарией. Ведутся переговоры о введении безвизового режима с Кувейтом и Катаром. С 31 декабря украинцы без виз смогут попасть в ОАЭ. В Японии началась работа над введением безвизового режима с Украиной.
Громкие реформы этого года
В этом году, помимо прочего, Верховная рада Украины приняла ряд необходимых законов, которые запустили механизмы реформирования некоторых социально важных сфер.
Речь идет о реформах медицины, ЖКХ, судебной системы, а также образовательной и пенсионной.
Более подробно о главных законодательных изменениях уходящего года читайте в нашем материале.
Повышение минимальной заработной платы
Собственно, 2017 год и начался с поднятия минимальной заработной платы для украинцев. С 1 января минимальный доход украинцев составил 3200 грн.
Более того, в правительстве обещают, что с 1 января уже 2018 года она снова вырастет до 3273 гривен.
Начало миссии Курта Волкера на Донбассе
Так, как грандиозных результатов и больших сдвигов Минские договоренности в донбасском вопросе не принесли, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер принял активное участие в урегулировании ситуация на востоке Украины.
С первой же поездки в зону боевых действий на востоке Украины Волкер работает над тем, чтобы кровопролитие прекратилось как можно скорее.
Освобождение заложников
Это, без преувеличения, очень важное событие в этом году - Украине смогла вернуть домой 73 заложника с временно оккупированной территории.
Переговоры с боевиками были долгими и находились постоянно под угрозой срыва. Однако, весь процесс закончился успешно.
Украинский омбудсмен Валерия Лутковская уже анонсировала новые переговоры по освобождению других заложников на Донбассе.
Ryanair в Украине
Первый самолет лоукостера приземлился в аэропорту Жуляны 14 марта. Однако уже 10 июля Ryanair объявил о выходе из Украины из-за того, что в компании не смогли договориться с украинским аэропортом "Борисполь".
В правительстве убеждают, что переговоры с Ryanair приведут к успеху уже в новом году.
Вирус Petya
Этот компьютерный вирус - вредоносная программа, сетевой червь и программа-вымогатель, поражающая компьютеры под управлением Microsoft Windows. Первые разновидности вируса были обнаружены в марте 2016 года.
Украину вирус атаковал 27 июня. Он поразил сети ряда крупных компаний, в том числе и больших государственных. Вирус распространился очень быстро и проявлялся в отказе работы компьютеров на платформе Windows. Перегружался и зашифровывался.
В связи с этим Совет нацбезопасности принял решение об усилении мер контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и регионах Украины.
Во время этой массированной хакерской атаки в Украине были инфицированы 12,5 тыс. компьютеров. Вирус распространялся с помощью бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc украинского производства.
Запрет российских сайтов
15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который запрещает посещение украинскими интернет-пользователями некоторых российских сайтов. В частности, речь идет о "Вконтакте", "Одноклассники.ру", "Яндекс", "Кинопоиск", "Mail.ru" и проч., а также "1C".
Порошенко так объяснил необходимость данного запрета: "В течение последних трех лет мы вместе проводим декоммунизацию, вот почему произошел так называемый "снос памятников Ленину в Украине", и вот почему очистилась карта Украины от имен ее палачей и душегубов, вот почему обновились таблички с названиями улиц, потому что коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране ... Кстати, и без подконтрольных "КГБ-ФСБ" социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить".
Резонансное убийство Вороненкова
23 марта в Киеве произошло резонансное убийство - в центре столицы застрелили российского политика и бизнесмена Денис Вороненков.
Вскоре выяснилось, что экс-депутат был убит, когда шел на встречу к свидетелю по делу Януковича. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что это "обычная для Кремля показательная казнь свидетеля".
Предварительный осмотр тела погибшего показал, что в Вороненкова попали три пули - в шею и живот.
Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге сообщил, что у убийцы Дениса Вороненкова сквозное ранение в голову, он на грани смерти. В то же время, охранник убитого депутата ранен в область сердца.
Денис Вороненков находился под государственной охраной спецслужб. Его убийца позже скончался в больнице.
Через пол года генпрокурор Юрий Луценко назвал имя заказчика убийства - им оказался подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (которая на момент убийства являлась женой Вороненкова).
Евровидение-2017
Благодаря победе украинской певицы Джамалы на Евровидении в 2016 году, песенный конкурс в этом году прошел в Украине.
Нашу страну в этот раз представляла рок-группа О.Torvald с песней "Time".
А победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней "Amar Pelos Dois"
Читайте также о главных событиях в мире, которые произошли в 2017 году.
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