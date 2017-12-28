Куратора "титушек" Юрия Крысина обвиняют в причастности к убийству журналиста

Как сообщают украинские СМИ, текст приговора изначально был размещен в Едином реестре судебных решений, но закрыт для общего доступа.

А через несколько часов после появления этой информации в СМИ, приговор стал общедоступным.

Тем временем в ГПУ подали апелляцию на вердикт Крысину. В ведомстве считают решение суда необоснованным.

Напомню, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева приговорил к условному лишению свободы на 4 года руководителя группы "титушек" Юрия Крысина. Его обвиняют в причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время Революции достоинства.