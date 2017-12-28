Куратора "титушек" Юрия Крысина обвиняют в причастности к убийству журналиста [ Редактировать ]
Как сообщают украинские СМИ, текст приговора изначально был размещен в Едином реестре судебных решений, но закрыт для общего доступа.
А через несколько часов после появления этой информации в СМИ, приговор стал общедоступным.
Тем временем в ГПУ подали апелляцию на вердикт Крысину. В ведомстве считают решение суда необоснованным.
Напомню, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева приговорил к условному лишению свободы на 4 года руководителя группы "титушек" Юрия Крысина. Его обвиняют в причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время Революции достоинства.
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