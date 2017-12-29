В пятницу, 29 декабря, в Украине по-прежнему будет тепло, но на большей части страны пройдут дожди. Об этом сообщает Gismeteo.

На западе ночью температура воздуха составит +1...+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +5...+8 °С.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется +2...+6 °С, днем столбики термометров покажут +7...+10 °С.

На востоке ночью ожидается 0...+3 °С, днем температура воздуха составит +3...+9 °С.

В южной части ночью ожидается +3...+9 °С, днем воздух прогреется до +9...+12 °С.

В Киеве в этот день синоптики прогнозируют облачную погоду, во второй половине дня - дождь. Температура воздуха в течение суток составит +6...+8 °С.

Пятница - время планировать выходные. Мы уже составили афишу на 30-31 декабря.