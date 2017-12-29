В США женщина родила в продуктовом магазине [ Редактировать ]
Жительница Калифорнии (США) родила ребенка прямо в продуктовом магазине. Об этом в Facebook рассказала владелица торговой точки.
Владелица маркета Иссамар Сепульведа написала, что роды у молодой девушки пришлось принимать ей, изумленному повару и мяснику. Все они посчитали происходящее рождественским чудом.
"Наш кассир звонил 911, мясник держал ребенка, повар искал ножницы, а я перерезала пуповину", - поделилась Сепульведа.
По ее словам, сотрудники испугались, когда увидели, что у малыша фиолетовая кожа. В службе спасения им объяснили, что мальчик такого цвета, потому что сильно замерз, и его нужно срочно согреть. Тогда владелица магазина принесла из офиса теплые одеяла и укутала новорожденного.
На этом заботы Иссамар Сепульведы не закончились. Она запустила кампанию по сбору вещей для ребенка, так как "мать малыша не может его достойно обеспечить".
Ранее мы сообщали о рождении "ребенка-русалки" в Индии.
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