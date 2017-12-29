17-летний подросток вместе с сообщниками открыл фейковый обменный пункт и таким образом завладел суммой в почти 4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В прокуратуре рассказали, что начиная с лета этого года подросток вместе с двумя взрослыми сообщниками открыли фейковый обменный пункт и завлекали клиентов выгодным курсом обмена с целью дальнейшего завладения их денежными средствами.

"Так, в июле текущего года, 17-летний уроженец Черниговской области, приехав в столицу, вступил в преступный сговор с мужчиной и женщиной, направленный на незаконное завладение иностранной валютой граждан. Мужчина размещал объявления в сети Интернет об обмене иностранной валюты по выгодному курсу, а юноша вместе с женщиной - снимали помещения под пункт обмена валют, которое обязательно оснащали запасным выходом. После того как потенциальные покупатели отдавали деньги парню, который выполнял роль продавца, последний беспрепятственно исчезал из помещения", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования удалось установить причастность преступников к совершению четырех таких эпизодов, в результате которых они незаконно завладели средствами граждан на сумму 3 млн 876 тыс. грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве на 2 млн гривен ограбили магазин меха.