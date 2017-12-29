"Ирония судьбы": женщина нашла у себя под елкой спящего незнакомца (фото) [ Редактировать ]
В одной из квартир Уфы разыгрался сценарий, похожий на фильм "Ирония судьбы". Жительница города Альбина Маркова нашла под елкой незнакомого спящего мужчину, который пробрался в квартиру, пока она принимала душ.
Об этом сообщает ufa.aif.ru.
"Я была в ужасе и не могла поверить, что такое могло случиться со мной в собственном доме. Сначала подумала, что, может, муж вернулся и лег спать, но торчавшая макушка явно принадлежала не ему. Потом решила, что это вор, который уснул на месте преступления, - о таких случаях часто же рассказывают", - заявила Альбина.
О том, что в доме незнакомец, она узнала от ребенка. Мужчина крепко спал в зале под елкой на полу. Его одежда была аккуратно сложена рядом.
Увидев чужого человека, Альбина вместе с сыном заперлись в ванной и начали звонить главе семейства. Супруг вернулся и попытался разбудить нежданного гостя, но тот был не в состоянии разговаривать и лишь бурчал что-то невнятное.
Чтобы узнать, как его зовут, он залез в рюкзак и нашел зачетку. Выяснилось, что незнакомец - студент четвертого курса медицинского вуза.
После того как супруги окликнули молодого человека по фамилии, он наконец-то проснулся. Но хозяева так и не добились от него ответа на вопрос о том, как и почему он оказался в квартире.
При этом юноша лишь спросил: "Подскажите, пожалуйста, в какой обуви я пришел?"
Как рассказала женщина, в квартиру на улице Красина они переехали незадолго до происшествия, поэтому эта история стала поводом для шуток со стороны друзей.
"Они стали шутить, мол, а вдруг судьба. Но муж отрезал: "Нет, на сей раз Ипполит был более настойчив", и "алкоголик из Москвы" пошел искать свою судьбу дальше", - поделилась женщина.
Ранее сообщалось, что мошенник продал чужую квартиру при помощи двойника.
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