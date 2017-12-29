В одной из квартир Уфы разыгрался сценарий, похожий на фильм "Ирония судьбы". Жительница города Альбина Маркова нашла под елкой незнакомого спящего мужчину, который пробрался в квартиру, пока она принимала душ.

Об этом сообщает ufa.aif.ru.

"Я была в ужасе и не могла поверить, что такое могло случиться со мной в собственном доме. Сначала подумала, что, может, муж вернулся и лег спать, но торчавшая макушка явно принадлежала не ему. Потом решила, что это вор, который уснул на месте преступления, - о таких случаях часто же рассказывают", - заявила Альбина.

О том, что в доме незнакомец, она узнала от ребенка. Мужчина крепко спал в зале под елкой на полу. Его одежда была аккуратно сложена рядом.

Увидев чужого человека, Альбина вместе с сыном заперлись в ванной и начали звонить главе семейства. Супруг вернулся и попытался разбудить нежданного гостя, но тот был не в состоянии разговаривать и лишь бурчал что-то невнятное.

Чтобы узнать, как его зовут, он залез в рюкзак и нашел зачетку. Выяснилось, что незнакомец - студент четвертого курса медицинского вуза.

После того как супруги окликнули молодого человека по фамилии, он наконец-то проснулся. Но хозяева так и не добились от него ответа на вопрос о том, как и почему он оказался в квартире.

При этом юноша лишь спросил: "Подскажите, пожалуйста, в какой обуви я пришел?"

Как рассказала женщина, в квартиру на улице Красина они переехали незадолго до происшествия, поэтому эта история стала поводом для шуток со стороны друзей.

"Они стали шутить, мол, а вдруг судьба. Но муж отрезал: "Нет, на сей раз Ипполит был более настойчив", и "алкоголик из Москвы" пошел искать свою судьбу дальше", - поделилась женщина.

Ранее сообщалось, что мошенник продал чужую квартиру при помощи двойника.