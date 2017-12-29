Танцы обладают неожиданным лечебным свойством - ученые [ Редактировать ]
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С возрастом психическая и физическая работоспособность снижается, и, к примеру, болезнь Альцгеймера, может ускорить этот процесс. Новое исследование немецких ученых доказывает, что у пожилых людей, которые достаточно часто занимаются физическими упражнениями, процесс старения мозга может замедляться, и наиболее эффективными в этом отношении оказались танцы. О результатах исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Human Neuroscience, рассказываетинтернет-служба медицинских новостей Medical Xpress.
"Физические упражнения благоприятны для замедления или даже противодействия возрастным изменениям, связанным со снижением умственной и физической работоспособности, - говорит Катрин Рехфельд (Kathrin Rehfeld), ведущий автор исследования, проведенного Немецким центром нейродегенеративных заболеваний (German center for Neurodegenerative Diseases) в Магдебурге. - В исследовании мы показываем, что два разных типа физических упражнений (танцы и тренировки на выносливость) увеличивают зону мозга, которая с возрастом уменьшается. Причем даже одни танцы приводили к заметным изменениям в поведении пожилых людей с точки зрения улучшения их чувства равновесия.
Пожилым добровольцам со средним возрастом 68 лет, принимавшим участие в исследовании, предлагали либо 8-недельный курс обучения танцам, либо традиционную программу обучения фитнесу - тренировки на выносливость и гибкость. Обе группы показали увеличение области гиппокампа (по форме напоминает морского конька, располагается во внутренней части височной области мозга) - именно эта область подвержена возрастным изменениям и зависит от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Она играет ключевую роль в сохранении памяти и способности к обучению, а также отвечает за чувство равновесия.
Чем больше сложных задач, тем медленнее стареет мозг
Хотя предыдущие исследования также подтверждали, что физические упражнения могут помогать бороться с возрастными изменениями, до сих пор было неизвестно, какой именно вид упражнений наиболее эффективен в этом отношении. Чтобы оценить эффективность, упражнения у добровольцев различались. Участникам традиционной программы обучения фитнесу предлагались в основном повторяющиеся движения - такие как велоспорт или финская ходьба, а группе танцев каждый раз давалось что-то новое.
"Мы предоставляли нашим синьорам в танцевальной группе постоянно меняющиеся программы разных жанров: джазовый танец, сквэр-данс, латиноамериканские танцы и танцы в стиле кантри, - объясняет Рехвельд. - Шаги, комбинации рук, порядок фигур, их скорость и ритмы менялись каждую вторую неделю, чтобы мозг танцоров в процессе обучения был постоянно стимулирован. Самым сложным для них было вспомнить нужный порядок в режиме танца и без каких-либо подсказок от инструктора".
Этими дополнительными сложными задачами объясняются заметные расхождения в сохранении чувства равновесия, показанные участниками танцевальной группы. Рехфельд и ее коллеги планируют на основе проведенного исследования разработать новые фитнес-программы, которые могут быть максимально эффективны для замедления старения мозга.
Новая система может помочь пациентам с деменцией
"Сейчас мы оцениваем новую систему под названием Jymmin (от jamming and gymnastic - "заклинивание, перебои" и "гимнастика"), - рассказал Рехфельд. - Это сенсорная система, которая генерирует звуки, основанные на физической активности. Мы знаем, что пациенты с деменцией сильно реагируют, когда слышат музыку, и хотим объединить многообещающие перспективы физической активности и создания музыки, получив возможность изучать их влияние на таких пациентов".
"Я считаю, - говорит Рехфельд, - что каждый хотел бы жить независимой и здоровой жизнью как можно дольше. Физическая активность - одна из возможностей такого образа жизни. Я думаю, что танцы - это мощный инструмент для нашего ума для решения новых задач, особенно в старшем возрасте".
Как замедлить старение мозга
Журнал "Наука и жизнь" выделяетнесколько дополнительных приемов, позволяющих держать мозг "в тонусе". Автор статьи собрал советы нейробиологов, среди которых рекомендации следить за собой, не перечитывать уже прочитанные книги и не пересматривать уже просмотренные фильмы. Хотя это и приятно, новые книги и фильмы дают шанс посмотреть на вещи другими глазами, а значит еще раз потренировать мозг.
Ученые советуют также искать новые маршруты для дороги домой и обратно, слушать новую музыку, экспериментировать с ароматами, заводить новых друзей - или, как минимум, знакомых, с которыми снова придется налаживать отношения.
По мнению специалистов, тренировке мозга помогают дети - они будут разрушителями шаблонов. Если вариант с детьми не подходит, авторы предлагают в терапевтических целях завести собаку, которую нужно будет прогуливать. Ученые обозначили в этом два положительных момента: свежий воздух полезен для мозга, питомец сможет вовлечь хозяина в невольное общение с другими собачниками.
Эксперты советуют перестать критиковать окружающую действительность. Вместо этого рекомендуется принять изменения и найти в них что-то положительное или попытаться понять, почему так произошло.
Одним из самых эффективных инструментов для тренировки мозга "Наука и жизнь" называет изучение иностранных языков.
Напомним, ученые нашли неожиданную опасность ожирения.
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