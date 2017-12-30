Песня "Зая" украинской группы "Бамбинтон" покорила молодых жителей Китая. В сети появилась серия видео с танцами китайской молодежи под песню украинского коллектива.

В роликах девушки и парни повторяют одинаковые ритмичные движения. Соответствующие видео можно найти в YouTube по поисковому запросу "最火俄舞3AR".

Трек стал популярным благодаря сервису Shazam Top 100 China. Песня украинского коллектива вошла в пятерку самых востребованных. Об этом свидетельствует чарт на сайте сервиса.

Отметим, что оригинальный клип группы набрал более 9 млн просмотров в YouTube.

Напомним, что музыканты жестоко "убили" скандального продюсера Вайнштейна.