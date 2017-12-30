На YouTube загрузили видео, для просмотра которого в формате 3D не нужны специальные 3D-очки.

Увидеть 3D-эффект можно с помощью обычных солнцезащитных очков. Такая технология получила название эффект Пульфриха.

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