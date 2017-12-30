29 декабря на Донбассе погиб младший лейтенант Максим Липка. Мужчине было 25 лет.

Как сообщает "Газета.ua", воин АТО был уроженцем села Ровно, что располагается в Новоукраинском районе Кировоградской области.

Украинский защитник погиб в результате обстрела со стороны боевиков. В Новоукраинском горсовете подтвердили информацию о смерти Максима Липки.

По данным штаба АТО, на Донецком направлении из гранатометов и пулеметов обстреливали украинские позиции возле шахты "Бутовка", Каменки и Верхнеторецкого

"За минувшие сутки один военнослужащий ВСУ погиб при вражеском обстреле позиций около шахты "Бутовка". Еще двое военных получили ранения и травмы при обстреле опорных пунктов в районе Камянки и Катериновки", - отметили в штабе АТО.

Напомним, ранее Лутковская анонсировала новые переговоры по обмену пленными на Донбассе.