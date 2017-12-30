Еще один герой погиб на Донбассе: кем он был [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
29 декабря на Донбассе погиб младший лейтенант Максим Липка. Мужчине было 25 лет.
Как сообщает "Газета.ua", воин АТО был уроженцем села Ровно, что располагается в Новоукраинском районе Кировоградской области.
Украинский защитник погиб в результате обстрела со стороны боевиков. В Новоукраинском горсовете подтвердили информацию о смерти Максима Липки.
По данным штаба АТО, на Донецком направлении из гранатометов и пулеметов обстреливали украинские позиции возле шахты "Бутовка", Каменки и Верхнеторецкого
"За минувшие сутки один военнослужащий ВСУ погиб при вражеском обстреле позиций около шахты "Бутовка". Еще двое военных получили ранения и травмы при обстреле опорных пунктов в районе Камянки и Катериновки", - отметили в штабе АТО.
Напомним, ранее Лутковская анонсировала новые переговоры по обмену пленными на Донбассе.
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