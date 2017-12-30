В Британии мать троих детей Хейли Мартин с супругом приняли решение отдать будущего ребенка для донорства сердечной мышцы после того, как врачи сообщили о врожденном заболевании эмбриона.

Об этом сообщает ВВС.

Женщина узнала, что малышка рискует умереть при родах на 20 неделе беременности, потому как у ее ребенка редкое врожденное заболевание - двусторонняя агенезия почек.

Во время утренней передачи This Morning на британском телеканале ITV, 30-летняя Хейли сказала, что они с мужем решили пожертвовать сердечные клапаны своей дочери.

Объясняя свое решение, она сказала: "Я не могла бы поступить иначе".

Супруги рассказали, что хотели назвать девочку Ава-Джой ( "joy" - на английском "радость").

"Сердечные клапаны врачи смогут хранить до десяти лет", - отметила беременная женщина.

Ранее сообщалось, что погибший в Бразилии немецкий тренер стал донором органов.