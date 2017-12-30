Беременная женщина выносит девочку ради донорских органов (фото) [ Редактировать ]
В Британии мать троих детей Хейли Мартин с супругом приняли решение отдать будущего ребенка для донорства сердечной мышцы после того, как врачи сообщили о врожденном заболевании эмбриона.
Об этом сообщает ВВС.
Женщина узнала, что малышка рискует умереть при родах на 20 неделе беременности, потому как у ее ребенка редкое врожденное заболевание - двусторонняя агенезия почек.
Во время утренней передачи This Morning на британском телеканале ITV, 30-летняя Хейли сказала, что они с мужем решили пожертвовать сердечные клапаны своей дочери.
Объясняя свое решение, она сказала: "Я не могла бы поступить иначе".
Супруги рассказали, что хотели назвать девочку Ава-Джой ( "joy" - на английском "радость").
"Сердечные клапаны врачи смогут хранить до десяти лет", - отметила беременная женщина.
Ранее сообщалось, что погибший в Бразилии немецкий тренер стал донором органов.
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