В Одессе на улице зарезали фельдшера [ Редактировать ]
Тело работника скорой помощи с ножевыми ранениями нашли в Суворовском районе. Полиция поймала трех подозреваемых в убийстве по горячим следам. Об этом сообщил начальник ГУНП Дмитрий Головин, передает местное издание "Думская".
По информации полиции, 35-летнего фельдшера убили, когда он снимал зарплату с банковской карты. Между ним и неизвестными мужчинами на улице произошла ссора, которая переросла в драку.
В результате драки мужчина получил четыре ножевых ранения и скончался в карете скорой помощи.
Погибший Андрей Овчинников работал фельдшером 3-й подстанции скорой помощи. По словам коллег, ссоры не было, на медика сразу напали.
Напомним, что женщина хранила трупы новорожденных двойняшек в холодильнике.
по теме
Под Днепром прогремел взрыв
В воскресенье, 31 декабря около 10 утра в городе Новомосковск, что в Днепропетровской области, взорвалась цистерна с газом.
В Австралии самолет с людьми упал в реку: много погибших
Легкий одномоторный самолет упал в реку Хоксбери, что на север от Сиднея.
Женщина хранила трупы новорожденных двойняшек в холодильнике
В Александрии в морозилке полиция нашла тела новорожденных двойняшек.
Возле Афин произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от Афин.
В Киеве водитель протаранил шесть автомобилей, скрываясь от полицейских
В Киеве мужчина, у которого полицейские пытались проверить документы, устроил погоню и разбил шесть автомобилей.