Тело работника скорой помощи с ножевыми ранениями нашли в Суворовском районе. Полиция поймала трех подозреваемых в убийстве по горячим следам. Об этом сообщил начальник ГУНП Дмитрий Головин, передает местное издание "Думская".

По информации полиции, 35-летнего фельдшера убили, когда он снимал зарплату с банковской карты. Между ним и неизвестными мужчинами на улице произошла ссора, которая переросла в драку.

В результате драки мужчина получил четыре ножевых ранения и скончался в карете скорой помощи.

Погибший Андрей Овчинников работал фельдшером 3-й подстанции скорой помощи. По словам коллег, ссоры не было, на медика сразу напали.

Напомним, что женщина хранила трупы новорожденных двойняшек в холодильнике.