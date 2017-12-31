50-летний житель Уганды Мухаммад Ссеманда женился на своей 48-летней сожительнице Салмат Налувудже в тот же день, что и на двух сестрах - 27-летней Джами Накайза и 24-летней Мастуле Накайза. И в Книге рекордов Уганды он лишь второй, кто пошел на подобное. Об этом пишет Daily Mail.

Местный имам совершил для четверых молодоженов брачные ритуалы, заверил, что такой шаг не противоречит вере ислама, и посоветовал невестам и их жениху "во всем придерживаться религии". На свадьбу к Мухаммаду сбежались жители всей столицы - посмотреть, действительно ли правдивы слухи.

"Я благодарю Ссеманда за то, что он женился на нас троих в один день. Это показатель того, что он не будет дискриминировать нас", - говорит старшая жена Салмат Налувудже

Мухаммад понимает, какой груз ответственности он на себя берет, приняв такое решение. Каждая его жена теперь имеет отдельный дом. Мухаммад уверяет, что никто из них троих не испытывает ревности. Старшей жене совсем не до этого чувства, ведь у нее от Мухаммада уже пять детей.

"Мне придется работать и трудиться еще больше, чтобы обеспечивать их всех", - говорит Ссеманда.

Уганда - преимущественно христианская страна, но здесь признают полигамные браки. В Конституции Уганды нет положения о государственной религии.

Напомним, что из-за армии в Виннице 22-летний парень женился 80-летней.