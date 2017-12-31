Заблудились в горах. В Закарпатье накануне потерялись трое иностранцев. Туристы из Чехии планировали взойти на Говерлу и к вечеру вернуться обратно. Но во время похода сбились с маршрута и потеряли ориентиры.

Один из мужчин повредил ногу. Группе удалось дозвониться на 101 и передать свои приблизительные координаты. Бригада раховских спасателей нашла туристов около двух часов ночи. К утру их уже доставили в Рахов.

"Пошуково-рятувальні роботи були важкими, поскільки в горах спостерігалася мінусова температура, плюс дуже великий покрив снігу і їм було важко пересуватися. Ці люди, вони не розгубилися, вони спустилися з гори в район лісової місцевості і розпалили там багаття.

Фактично за багаттям, у зв'язку з тим, що горів вогонь, і рятувальники посеред ночі побачили його і дісталися до цих туристів", - говорит Федор Филипп, начальник отделения агитационно-пропагандистской деятельности Гу ГСЧС в Закарпатской области.