В горах Закарпатья спасли туристов из Чехии [ Редактировать ]
Заблудились в горах. В Закарпатье накануне потерялись трое иностранцев. Туристы из Чехии планировали взойти на Говерлу и к вечеру вернуться обратно. Но во время похода сбились с маршрута и потеряли ориентиры.
Один из мужчин повредил ногу. Группе удалось дозвониться на 101 и передать свои приблизительные координаты. Бригада раховских спасателей нашла туристов около двух часов ночи. К утру их уже доставили в Рахов.
"Пошуково-рятувальні роботи були важкими, поскільки в горах спостерігалася мінусова температура, плюс дуже великий покрив снігу і їм було важко пересуватися. Ці люди, вони не розгубилися, вони спустилися з гори в район лісової місцевості і розпалили там багаття.
Фактично за багаттям, у зв'язку з тим, що горів вогонь, і рятувальники посеред ночі побачили його і дісталися до цих туристів", - говорит Федор Филипп, начальник отделения агитационно-пропагандистской деятельности Гу ГСЧС в Закарпатской области.
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