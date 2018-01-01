В Берлине загорелась станция метро, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Берлине на станции Зоологический сад произошел пожар, движение поездов приостановлено. Об этом сообщает пожарная служба столицы Германии.
В результате произошедшего ранен один человек, 15 эвакуированы. Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее мы сообщали о пожаре в многоэтажном доме Нью-Йорка.
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