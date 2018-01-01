В Берлине загорелась станция метро, есть пострадавшие

В Берлине на станции Зоологический сад произошел пожар, движение поездов приостановлено. Об этом сообщает пожарная служба столицы Германии.

В результате произошедшего ранен один человек, 15 эвакуированы. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее мы сообщали о пожаре в многоэтажном доме Нью-Йорка.