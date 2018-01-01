В Коста-Рике разбился самолет, погибли 12 человек [ Редактировать ]
В воскресенье, 31 декабря, в Коста-Рике самолет рухнул самолет, все 12 человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщает Reuters.
Согласно информации агентства, на борту самолета было 10 иностранных туристов и два пилота. Также сообщается, что самолет принадлежал местной авиакомпании Nature Air и разбился недалеко от провинции Гуанакасте, которая пользуется популярностью среди туристов.
Причина крушения пока неизвестна.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о крушении самолета в Австралии.
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