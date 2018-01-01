В Великобритании 10-летний мальчик по имени Зак Килкенни страдает болезнью моямоя, из-за которой его кровь внезапно может перестать поступать в головной мозг. Об этом сообщает Daily Mail.

Поэтому мальчику нельзя перевозбуждаться, веселиться, ездить на велосипеде, и он даже не может надуть воздушный шарик.

Его 46-летняя мать Джейн Килкенни вынуждает кроху постоянно пить воду, потому что в противном случае обезвоживание может также привести к остановке кровоснабжения мозга.

"Такую болезнь я бы не пожелала своему злейшему врагу, это ужасно. Он - бомба замедленного действия, но я так горжусь им за его храбрость", - рассказала мать мальчика Джейн Килкенни.

Проблемы с сосудами Зак унаследовал от матери Джейн, своей бабушки, поэтому она всегда знала, как выглядят эти приступы и что они обозначают. При первом проявлении на отдыхе в Испании в 2014 году вместе с мужем и тремя старшими детьми она отвезла его в больницу, и ее опасения подтвердились.

Врачи еще тогда предложили Джейн сделать мальчику операцию, но та решила, что доверит это только первоклассным врачам.

"В Испании есть не так много хороших специалистов, компетентных в этом заболевании. Мы нашли врачей в Швейцарии, где провели операцию за $160 тыс.", - говорит Джейн Килкенни

В ноябре 2014-го Заку сделали операцию, и через пять недель он показал отличные результаты, семья вернулась домой.

Однако на этом мучения не закончились: риск очередного удара велик, и Заку приходится каждые полгода проверяться у специалистов. Теперь семья собирает средства для проведения дополнительных тестов в Цюрихе.

"Он не чувствует себя нормальным ребенком, мы оберегаем его от любой активности. Когда на празднике я заметила его с воздушным шаром - я через весь зал крикнула бросить его на землю, он даже испугался. Нам нужны средства, чтобы поддерживать его жизнь", - делится мать ребенка переживаниями.

Отметим, что болезнь моямоя встречается у одного человека на миллион, в основном она проявляется у детей, реже - у взрослых.

Напомним, ранее сообщалось, что отдых на Майорке обернулся для туристов тяжелой болезнью.