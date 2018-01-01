У президента Бразилии Мишела Темера врачи диагностировали инфекцию мочевыводящих путей. Об этом сообщает телеканал Globo.

Темер прошел медицинский осмотр в резиденции, где он проживает вместе с женой и сыном.

Ранее Темер отменил намеченную на конец декабря поездку на военно-морскую базу Рестинга-да-Марамбайа в Рио-де-Жанейро, где планировал встретить Новый год. Однако позже он отказался от этой идеи из-за отсутствия там медицинских учреждений.

В конце ноября пресс-служба бразильского президента сообщила, что Темер успешно перенес ангиопластику трех коронарных сосудов.

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