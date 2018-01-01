В Запорожье в воскресенье, 31 декабря из окна многоэтажки мужчина выпал из окна и упал прямо на ребенка. Об этом сообщает 112.ua.

В результате инцидента мужчина и ребенок погибли. По предварительным данным, выпавший из окна мужчина совершил самоубийство.

"Когда маленький мальчик с мамой заходили в подъезд домой, на него сверху свалился с восьмого этажа 39-летний мужчина, который, по предварительной информации, совершил самоубийство. Мужчина погиб на месте, а ребенка пытались спасти врачи, однако он умер в карете скорой помощи", - передает корреспондент.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по ст. 115 УК "Умышленное убийство", ведется следствие.

Напомним, 4-летний мальчик трагически погиб во время праздника.