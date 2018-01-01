Невероятный счастливчик: велосипедист едва не приземлился на железный штырь (видео) [ Редактировать ]
31-летний Энтони Наполитан во время очередного трюка на велосипеде едва не приземлился на металлический штырь. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.
Спортсмен пытался перелететь на велосипеде через забор, совершив вращение на 360 градусов через голову. Однако трюк не получился: Наполитан "сел" прямо на ограду. При этом экстремалу удалось избежать травм. На кадрах видно, как гонщик сбросил байк и спокойно спустился на землю.
"Я, правда, не знаю, как это описать, кроме того факта, что мне действительно очень повезло, - написал Энтони Наполитан на своей странице в Instagram. - Я ехал на своем BMX, как вдруг произошло это безумие".
I really don’t know how to describe this except for the fact that I’m really lucky. I’ve been going in on my @colonybmxbrand edit with @nathantsykes behind the camera and this madness happened. I can’t wait for you guys to see the edit within the next month! @evanflockalane . • • • @colonybmxbrand @maxxistires @pie_not @profile_racing @ethika #colonybmx #colonybmxbrand #maxxistires #pienot #profileracing #ethika #WithYouEverywhere #bmx #bmxisfun #ridebmx
Публикация от Anthony Napolitan (@anthonynapo)
За два дня видео набрало 260 тысяч просмотров и около трех тысяч комментариев. Многие пользователи сочли спортсмена "самым везучим велосипедистом" и выразили надежду, что и в будущем его не покинет удача.
"У меня нет слов. Рад, что с тобой все в порядке", - написал srmorgan81.
"Ты родился в рубашке, чувак", - прокомментировал tjatniel.
"О Боже, ты же чуть не умер", - отреагировал finlayedwards.
Негативных отзывов и комментариев под записью практически не было, однако многие пользователи поинтересовались, не пробовал ли Наполитан повторить трюк.
Напомним, ранее мы писали о том, что школьник чудом не попал под колеса многотонной фуры.
по теме
Украинская "Зая" свела с ума молодежь Китая (видео)
Песня "Зая" украинской группы "Бамбинтон" покорила молодых жителей Китая. В сети появилась серия видео с танцами китайской молодежи под песню украинского коллектива.
Биатлон. Оберхоф: расписание этапа Кубка мира
4 января, после новогодних выходных, возвращается большой биатлон - четвертый этап Кубка мира.
Биатлон: тренер Джимы объяснил причину неудачи в Рождественской гонке
28 декабря состоялась традиционная, и уже всеми полюбившаяся, Рождественская гонка.
Биатлон: результаты Рождественской гонки в Гельзенкирхене
28 декабря состоялся последний биатлонный турнир в этом году - Рождественская гонка.
Биатлон: семикратная чемпионка мира пропустит Рождественскую гонку
Немецкая биатлонистка не сможет принять участие в традиционной Рождественской гонке.