31-летний Энтони Наполитан во время очередного трюка на велосипеде едва не приземлился на металлический штырь. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.

Спортсмен пытался перелететь на велосипеде через забор, совершив вращение на 360 градусов через голову. Однако трюк не получился: Наполитан "сел" прямо на ограду. При этом экстремалу удалось избежать травм. На кадрах видно, как гонщик сбросил байк и спокойно спустился на землю.

"Я, правда, не знаю, как это описать, кроме того факта, что мне действительно очень повезло, - написал Энтони Наполитан на своей странице в Instagram. - Я ехал на своем BMX, как вдруг произошло это безумие".

За два дня видео набрало 260 тысяч просмотров и около трех тысяч комментариев. Многие пользователи сочли спортсмена "самым везучим велосипедистом" и выразили надежду, что и в будущем его не покинет удача.

"У меня нет слов. Рад, что с тобой все в порядке", - написал srmorgan81.

"Ты родился в рубашке, чувак", - прокомментировал tjatniel.

"О Боже, ты же чуть не умер", - отреагировал finlayedwards.

Негативных отзывов и комментариев под записью практически не было, однако многие пользователи поинтересовались, не пробовал ли Наполитан повторить трюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что школьник чудом не попал под колеса многотонной фуры.