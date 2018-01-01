Российские СМИ сообщают, что актер и режиссер Олег Табаков идет на поправку. Он может ориентироваться в пространстве и времени, но все еще жалуется на боль.

Отмечается, что Табаков находится в стабильном, но тяжелом состоянии, однако его сознание остается ясным.

Актер реагирует на действия врачей, в состоянии жаловаться на боль в области легких, где ему установили дренаж. Режиссер понимает, где он находится, и у него нормальная температура.

Олег Табаков находится в больнице уже более двух месяцев. Он перенес операцию, находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, ранее сообщалось, что Табаков пришел в сознание, но никого вокруг не узнает.