Трамп обвинил Пакистан в мошенничестве [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан во лжи и мошенничестве. Об этом он написал в Twitter.
The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.
"США глупо перевели Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры - идиоты", - написал американский лидер в Twitter.
Он подчеркнул, что Пакистан "предоставляет убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывает помощь".
"Довольно!" - заявил президент США.
Ранее сообщалось, что Палестина отозвала посла из США.
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