Президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан во лжи и мошенничестве. Об этом он написал в Twitter.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.

"США глупо перевели Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры - идиоты", - написал американский лидер в Twitter.

Он подчеркнул, что Пакистан "предоставляет убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывает помощь".

"Довольно!" - заявил президент США.

Ранее сообщалось, что Палестина отозвала посла из США.