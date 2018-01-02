По Израилю запустили ракету из сектора Газа Источник: EPA / UPG

Военные Израиля засекли пуск ракеты из сектора Газа по территории страны, сообщила армейская пресс-служба в Twitter.

Moments ago, a rocket was launched from the Gaza Strip towards Israel. A hit was confirmed. No injuries were reported — IDF (@IDFSpokesperson) 1 января 2018 г.

"Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтвержден. Сообщения о пострадавших не поступали", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Палестина отозвала посла из США.