По Израилю запустили ракету из сектора Газа [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Военные Израиля засекли пуск ракеты из сектора Газа по территории страны, сообщила армейская пресс-служба в Twitter.
Moments ago, a rocket was launched from the Gaza Strip towards Israel. A hit was confirmed. No injuries were reported— IDF (@IDFSpokesperson) 1 января 2018 г.
"Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтвержден. Сообщения о пострадавших не поступали", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Палестина отозвала посла из США.
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