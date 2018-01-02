В штате Калифорния (США) признали законным употребление марихуаны не только с медицинской, но и "рекреационной" целью, передает Радио Свобода.

Теперь жители самого большого по населению американского штата смогут хранить до 28,5 грамм марихуаны и 8 грамм концентрата.

Также разрешается выращивать до шести растений марихуаны, но в "недоступных общественности местах".

Накануне в Калифорнии выпустили вино с "травкой".