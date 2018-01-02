В Калифорнии полностью легализовали марихуану [ Редактировать ]
В штате Калифорния (США) признали законным употребление марихуаны не только с медицинской, но и "рекреационной" целью, передает Радио Свобода.
Теперь жители самого большого по населению американского штата смогут хранить до 28,5 грамм марихуаны и 8 грамм концентрата.
Также разрешается выращивать до шести растений марихуаны, но в "недоступных общественности местах".
Накануне в Калифорнии выпустили вино с "травкой".
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