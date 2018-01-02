В Индонезии перевернулась лодка с 48 людьми, есть погибшие и пропавшие без вести [ Редактировать ]
У берегов острова Борнео (Индонезия) перевернулась скоростная моторная лодка с 48 людьми на борту, сообщает Reuters.
В результате произошедшего погибли восемь человек, в том числе, двое детей, еще 13 пропали без вести. Остальных удалось спасти.
Лодка плыла из города Танджунгселор, который расположен на восточном побережье острова Калимантан, в Таракан (город на одноименном острове у восточных берегов Калимантана).
Местные СМИ также сообщают, что лодка могла быть перегружена.
Ранее мы сообщали о крушении самолета в Коста-Рике, которое привело к гибели 12 человек.
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