На убийство Ноздровской отреагировали и на Западе. В основном, это шок и возмущение. Звучат даже угрозы ввести санкции. Подробнее об этом - Елена Абрамович.

Новость из Украины с громкими заголовками вышла на сайтах таких влиятельных западных изданий, как ББС и Радио Свобода. "Шокированы и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской" - написали в посольстве США в Киеве.

Настаивают - виновные должны ответить за преступление. Помочь в этом решили и правозащитники. Британский финансист, глава инвестфонда Билл Браудер, пригрозил - если кто-то захочет замять дело - попадет под санкции. Браудер в этом вопросе имеет опыт - он в свое время инициировал так называемый "список Магнитского".

"Все причастные к этому ужасному зверству должны максимально почувствовать силу закона. Если этого не произойдет, они и те, кто прикрывает их, попадут под санкции Магнитского на Западе", - говорит Билл Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital.

Санкции Магнитского предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в США и другие страны, которые присоединились к закону. Назван он в честь юриста Сергея Магнитского, который скончался в московском СИЗО. Ограничения касаются лиц, причастных к смерти.

Позже авторы предложили вносить в список всех нарушителей прав человека. И даже если преступникам в деле Ноздровской нечего терять в финансовом плане, такое внимание не позволит виновным избежать ответственности, уверены юристы.