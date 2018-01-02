Во Франции ввели 11 обязательных прививок для детей. Инициатором выступила министр здравоохранения. До сих пор французских детей до двух лет в обязательном порядке лишь прививали от трех инфекций - дифтерии, столбняка и полиомелита.

Отныне все французские малыши должны иметь прививки от гепатита, кори и других болезней. Без них ребенка не примут в детский сад. Кампания по обязательной вакцинации начинается с первого июня.