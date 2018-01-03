Новый год - тот момент, когда можно начать что-то менять в жизни. Занятия спортом, диета, отказ от вредных привычек - все это мы делаем с нового года. Ну, или с понедельника :). Но будьте внимательны, ведь не всем будет сопутствовать удача в новых начинаниях.

Овен

Сегодня Овнам не стоит искать новую работу или соглашаться на рискованные предложения. День подойдет для душевных посиделок с друзьями и шопинга.

Телец

Тельцам сегодня будет сложно находить общий язык с многими людьми. Также не стоит проводить важные переговоры. Не бойтесь просить о помощи у старших коллег. Вечером вам стоит отдохнуть дома от праздничной суеты.

Близнецы

Близнецы могут с легкостью завязать со всеми вредными привычками. В этот день вам захочется полностью изменить всю свою жизнь, круг общения, увлечения. Смело идите навстречу мечте.

Рак

Ракам нужно вовремя делать всю необходимую работу. В этот день от вас будут много требовать, но вы легко со всем справитесь. Побалуйте себя приятной покупкой, которую давно планировали.

Лев

Не доверяйте сейчас интуиции, пусть вами движет только здравый смысл и рациональное мышление. Не стоит идти на неоправданный риск. Взвешивайте все решения.

Дева

Звезды сулят Девам разочарование в людях. Не стоит строить воздушных замков и требовать от других того, на что вы сами не способны.

Весы

Весы должны проявить всю свою ответственность. Не стоит ни с кем советоваться, принимая решения, касающиеся вашей работы.

Скорпион

Скорпионы могут сильно потратиться на незапланированную покупку. В этот день вам может понадобиться помощь и поддержка ваших близких, не стесняйтесь задавать вопросы. Не отказывайте себе в получении приятных эмоций.

Стрелец

Сегодня Стрельцы начнут двигаться к материальному благополучию. Сейчас у вас хороший период, чтобы начать заниматься дополнительной работой и улучшить свое финансовое положение. Продолжайте брать инициативу в свои руки.

Козерог

Сегодняшний день не принесет для Козерогов неприятностей. Смело стройте планы и загадывайте желания. Ваша вера и помощь партнера помогут преодолеть все жизненные невзгоды. Постарайтесь накопить деньги, не влезайте в долги.

Водолей

Водолеи должны сконцентрироваться на одной цели, а не пытаться делать несколько дел одновременно. Вскоре вы получите вознаграждение за все свои труды. Вечером постарайтесь отдохнуть эмоционально и физически.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит быть крайне внимательными. Постарайтесь не доверяться первому встречному, есть риск попасть в денежную аферу. Проявите бдительность во всем, что с вами происходит. Вечер проведите с родными за ароматным глинтвейном.

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