3 января: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
3 января - 3-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 362 дня.
День рождения соломинки для коктейлей
3 января в мире отмечается необычный праздник - эта дата считается Днем рождения соломинки для коктейлей.
Изобрел соломинку для коктейля американский предприниматель Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков.
3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение, а уже в 1890 году их изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время соломинки для коктейлей делали вручную. Только в 1906 году был изобретен автомат для изготовления бумажных соломинок.
Именины сегодня празднуют:
Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна.
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