3 января - 3-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 362 дня.

День рождения соломинки для коктейлей

3 января в мире отмечается необычный праздник - эта дата считается Днем рождения соломинки для коктейлей.

Изобрел соломинку для коктейля американский предприниматель Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков.

3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение, а уже в 1890 году их изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время соломинки для коктейлей делали вручную. Только в 1906 году был изобретен автомат для изготовления бумажных соломинок.

Именины сегодня празднуют:

Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Ульяна.

Читайте также гороскоп на сегодня.