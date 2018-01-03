В Италии в результате масштабного ДТП, которое произошло на автомагистрали A21 между Турином и Брешией, погибли шесть человек. Об этом сообщает местный информационный сайт ANSA.

Издание сообщает, что после столкновения автоцистерна загорелась.

В результате ДТП погибли пять пассажиров легковушки и водитель одного из грузовиков. Среди погибших двое детей.

"Шесть человек погибли, включая французскую семью, в результате аварии на шоссе А21 между Брешией и Манербио, где столкнулись бензовоз и грузовик с зерном, а также автомобиль с пятью людьми, среди которых были двое детей", - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что шоссе A21 закрыто для проезда: полиция проведет осмотр места ДТП с целью восстановления точной динамики столкновения.

Напомним, что в Перу автобус сорвался в пропасть.