В Италии произошло масштабное ДТП, есть погибшие (фото, видео) [ Редактировать ]
В Италии в результате масштабного ДТП, которое произошло на автомагистрали A21 между Турином и Брешией, погибли шесть человек. Об этом сообщает местный информационный сайт ANSA.
Издание сообщает, что после столкновения автоцистерна загорелась.
В результате ДТП погибли пять пассажиров легковушки и водитель одного из грузовиков. Среди погибших двое детей.
"Шесть человек погибли, включая французскую семью, в результате аварии на шоссе А21 между Брешией и Манербио, где столкнулись бензовоз и грузовик с зерном, а также автомобиль с пятью людьми, среди которых были двое детей", - сказано в сообщении.
Также в сообщении отмечено, что шоссе A21 закрыто для проезда: полиция проведет осмотр места ДТП с целью восстановления точной динамики столкновения.
Напомним, что в Перу автобус сорвался в пропасть.
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