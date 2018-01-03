Италия начинает свое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на 2018 год.

Об этом сообщил посол Италии в Украине Давиде Ла Сесилия в Twitter.

"Полная политическая поддержка будет оказана усилиям, направленным на поиск путей разрешения кризиса в Украине, на основе Минских соглашений и в нормандском формате", - написал посол.

Напомним, в Украине прошли испытания новейшего ракетного комплекса.