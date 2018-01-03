Война на Донбассе: новый председатель ОБСЕ озвучил свою позицию [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Италия начинает свое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на 2018 год.
Об этом сообщил посол Италии в Украине Давиде Ла Сесилия в Twitter.
"Полная политическая поддержка будет оказана усилиям, направленным на поиск путей разрешения кризиса в Украине, на основе Минских соглашений и в нормандском формате", - написал посол.
Напомним, в Украине прошли испытания новейшего ракетного комплекса.
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