Погода в Украине в четверг, 4 января, будет влажной и с осадками на всей территории.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ожидаются периодические дожди, местами с мокрым снегом.

"Днем в четверг будет противно, сыро, мокро и холодно, хотя и температура воздуха составит +2 +5 градусов. Поэтому одевайтесь легко, но тепло", - отметила синоптик.

Напомним, в Виннице из-за необычайно теплой январской погоды расцвела сакура.