Прогноз погоды на 4 января: в Украину придет весеннее тепло [ Редактировать ]
Погода в Украине в четверг, 4 января, будет влажной и с осадками на всей территории.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Ожидаются периодические дожди, местами с мокрым снегом.
"Днем в четверг будет противно, сыро, мокро и холодно, хотя и температура воздуха составит +2 +5 градусов. Поэтому одевайтесь легко, но тепло", - отметила синоптик.
Напомним, в Виннице из-за необычайно теплой январской погоды расцвела сакура.
по теме
Погода на 3 января: синоптики предупреждают о заморозках
Завтра, 3 января, в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом, а также заморозки в некоторых регионах.
Погода на 1 января: в Украине снова будет тепло
В ближайшие сутки, 1 января 2018 года, погоду в Украине будет определять теплая и влажная воздушная масса. Похолодает в Украине только на Рождество.
Пойдет ли снег на Новый год: прогноз погоды на 31 декабря
31 декабря на западе Украины и в некоторых северных областях ожидается снег, в центре и на юге - переменная облачность, на востоке - мокрый снег. Температура воздуха днем составит от 0 до +9 в зависимости от региона.
Погода на 31 декабря: что ждет украинцев в Новый год
В Украине в воскресенье, 31 декабря, синоптики прогнозируют похолодание на западе и севере Украины, в остальных регионах пройдет небольшой дождь.
Погода в Украине на Новый год: синоптики огорчили прогнозом
В Украине в ближайшие сутки 30 декабря на северо-западную половину страны переместится порция более прохладного воздуха из Центральной Европы