Анна Седокова поделилась снимками восьмимесячного сына [ Редактировать ]
Известная певица Анна Седокова опубликовала новые фотографии сына Гектора, которому 8 января исполнится 9 месяцев.
Фото певица разместила в Instagram.
Ну как вы там 🎄? Представляете - это его первый Новый Год и я ему показала первого в его жизни Дедушку Мороза 🎅🏽 Гектор долго на него заворожённо смотрел. С лицом, как на этом фото, а я счастлива была и не могла поверить в своё счастье, что 2017 подарил мне моего маленького мужчину ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
На втором снимке малыш улыбается своей звездной маме.
Читайте также, Анна Седокова призналась, что не знает, как жить дальше.
по теме
Алла Пугачева и Максим Галкин поделились снимком в шикарном особняке
На личной странице российского пародиста, телеведущего, киноактера и певца Максима Галкина появилось фото, сделанное в роскошной обстановке семейного особняка.
Итоги 2017: к кому из украинских звезд прилетел аист
2017 год ознаменовался настоящим бэби-бумом среди украинских знаменитостей.
Итоги-2017: кто из звезд стал родителями
2017 год стал богатым на пополнения в звездных семьях.
Известная американская модель неожиданно стала бабушкой (фото)
Знаменитая модель объявила о том, что она стала бабушкой.
У звезды сериала "Кухня" родилась дочь (фото)
Звезда сериала "Кухня" актер Никита Тарасов стал отцом.