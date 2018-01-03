В Украинском центре оценивания качества образрвания назвали дату регистрации ВНО-2018.

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 9 по 31 января 2018 года.

Об этом напомнили в Украинском центре оценивания качества образрвания (УЦОКО).

"Регистрация для участия в пробном ВНО, продлится с 9 до 31 января 2018 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.



Пробное внешнее независимое оценивание с украинского языка и литературы состоится 24 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого, французского языков – 31 марта. В день проведения пробного тестирования каждый участник может составить тест из одного учебного предмета.

Напомним, тесты ВНО-2018 напечатают специальным шрифтом.