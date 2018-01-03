Суд есть, а приговора нет. В Умани родственники погибшей в ДТП сельской учительницы требуют справедливости. Еще в 2016 Нину Мелехину сбили на пешеходном переходе - на глазах десятков очевидцев.

Вот уже больше года длится судебный процесс над водителем. И конца ему не видно. Почему - узнавали наши корреспонденты.

Наталья Алексеевна рассматривает фото своей старшей дочери Нины - пенсионерка уже давно не брала в руки альбом, чтобы не бередить раны. Полтора года назад жизнь дочери и матери двоих ее внучек оборвалась на пешеходном переходе под колесами авто.

"Ніякі роки не залічать. А діти? Ждуть маму. Прийшла дитина після восьмого березня, після батьківських зборів, менша внучка і плаче", - говорит Наталья Панасенко, мама погибшей.

Это видео с авторегистратора, который зафиксировал момент гибели Нины Мелехиной. Черная машина после удара начала петлять по дороге. После смерти супруги Сергей Мелехин все еще не может прийти в себя.

"Звичайно, а хто каже легко! З двома дітьми звичайно важко", - говорит Сергей Мелехин, муж погибшей.

Это тот самый пешеходный переход. В то утро Нина приехала в Умань, чтобы отнести отчет в управление образования, но не дошла до него буквально 20 метров. Александр показывает место, где автомобиль сбил его сестру. Говорит, машина на скорости вылетела на переход.

"Він зупинився аж от там. Тормозна ділянка значить метрів сім - це мінімум, а вона відлетіла на дистанцію до 10 метрів - 10-12 метрів".

В своих показаниях водитель автомобиля указал, что ехал с допустимой скоростью, а женщину на пешеходном переходе просто не заметил. За полтора года разбирательств брат Нины уверен, виновник аварии пытается уйти от наказания. Дело слушается больше года и все это время убийца Нины - на свободе.

"За вбивство звичайно людей садять, а тут він на волі, їздить на машині, права не забрали", - говорит Александр Панасенко, брат погибшей.

Со слов Саши, у водителя это не первая авария. Встретиться с обвиняемым нам так и не удалось. Игорь Оверчук даже по телефону отказался что-либо комментировать.

"Я не хочу спілкуватись на цю тему! - А чому? - А тому що - не хочу", - говорит Игорь Оверчук, обвиняемый в ДТП.

Общаться с нами отказались и в уманском отделении полиции. Мол, производство передали в суд и отношения к нему уже не имеют. Прокурор по делу Игоря Оверчука заявила, что мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть. Все детали - только после приговора.

"Всі характерезуючі на особу, яка вчинила злочин будуть надаватися безпосередньо при розгляді судовому і в судовому засіданні і буде належна оцінка надана судом при винесені вироку", - говорит Ирина Протас, процессуальный прокурор по уголовному производству.

В феврале уманский суд намерен продолжить слушания и допросить свидетелей. Но родственники Нины Мелехиной в справедливое решение - уже не верят. Говорят, слишком уж затягивают процесс.