Европа в плену Элеоноры. Так назвали ураган, который оставил многие регионы без электричества. А некоторые - еще и без транспортного сообщения. Из-за падения деревьев - есть погибшие и раненые. Какие страны пострадали - расскажет Елена Абрамович.

За одну ночь Соединенное Королевство осталось без света. Ураганный ветер оборвал линии электропередач во многих населенных пунктах. В Уэльсе обесточены почти пятьсот домов, в Северной Ирландии 20 тысяч. Всего в Великобритании пострадали 78 тысяч домовладений. О том, что шторм Элеонора приближается, граждан предупредили заранее.

"Это не просто ветер, это комбинация сильного дождя и высоких волн, которые могут стать причиной наводнения. Порывы ветра 70-90 миль в час способны оборвать линии электропередач".

Сотни авиарейсов в регионе отменили, как и паромные переправы между Северной Ирландией и Англией - волны местами достигали семи метров. Перекрыли и ряд крупных мостов, из-за поваленных деревьев усложнилось движение на автомагистралях.

В Уэльсе дерево придавило автомобиль, в котором ехал мужчина - его доставили в больницу. А на побережье Англии нашли тело, связана ли гибель человека со штормом - выясняют. Местные власти призвали граждан и туристов не приближаться к берегу. То же самое касается и Франции - куда шторм переместился ночью.

"Вам страшно? - Нет, все прекрасно. Мы в безопасности. Конечно, немного ветрено".

Непогода многим подпортила зимние каникулы. Так, в Париже закрыли Эйфелеву башню. Для Франции - это один из сильнейших штормов за последние годы. Около половины отделений спасательных служб страны перешли на режим высокой готовности. По данным местных властей - травмы получили до десяти человек, в том числе и из-за падения деревьев на машины. 200 тысяч домов - обесточены. Потерпели убытки и рестораторы.

Эти конструкции стойкие к ветру, но не выдержали. Посмотрите - этот столб был прикреплен к террасе

Задела непогода и север Германии. Из-за сильного ветра деревья падали на трассы и железнодорожные пути. Многие дороги оказались подтопленными. Ощутили силу Элеоноры и в Швейцарии - в Цюрихе и Базеле отменили ряд авиарейсов.