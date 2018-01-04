Астрологи рекомендуют сегодня постараться максимально включится в работу. Не нужно давать себе много времени на отдых и пытаться отложить все важные дела. Задайте хороший темп в работе в начале года - и ваши труды по достоинству оценит начальство.

Овен

Сегодня с вами не случится ничего, что пошатнет ваше настроение. Находитесь в спокойном состоянии и наслаждайтесь жизнью. Давайте своим родным возможность гордится вами.

Телец

Тельцы сегодня могут поэкспериментировать со своим имиджем. Прекрасный день для внешних изменений, даже самый экстремальный цвет волос может поднять ваше настроение и настроить на нужную волну.

Близнецы

День пройдет в спокойном темпе и без спешки. Сделайте сегодня то, что поможет поднять настроение. Вы давно мечтаете о качественном шопинге, как раз пришло время для воплощения этой идеи в жизнь.

Рак

Сегодня не стоит слишком много времени посвящать работе, потому что вряд ли это принесет желаемый результат. Больше любви отдавайте семье. Посмотрите вместе хороший фильм.

Лев

Львы сегодня могут быть подвержены критике со стороны начальства, что отыграется на их самооценке. Постарайтесь быть менее рассеянным, соберитесь и включитесь в работу. Не стоит ссориться по пустякам со своими любимыми.

Дева

Астрологи советуют Девам меньше рассчитывать на везение, а больше полагаться на опыт и знания. Постарайтесь не переоценивать свои силы, когда беретесь за новую работу. Не давайте ложных надежд.

Весы

Весам стоит задуматься о спортивных нагрузках. Постарайтесь сделать свой рацион питания более разнообразным и витаминным. Вам пойдет на пользу щадящая диета и аэробика.

Скорпион

Скорпионам стоит меньше распиливаться по пустякам. Соберитесь и сконцентрируйтесь на работе. Именно этого от вас ждет ваше руководство.

Стрелец

Сегодня Стрельцы рискуют поссориться с кем-то из своих родственников. Проявите гуманность и терпение, не стоит рубить с горяча. Возможно, поступят заманчивые предложения о новой работе, внимательно все обдумайте.

Козерог

Козерогам стоит отказаться от употребления спиртных напитков. Будьте осторожны на дороге в этот день, даже если вы пешеход. Постарайтесь не допускать денежных рисков. Не теряйте связи с полезными людьми.

Водолей

Астрологи советуют не делать того, что вам неприятно. Сейчас такой период, когда пользу могут принести только дела, сделанные с душой.

Рыбы

Прислушайтесь к себе: если ваш внутренний голос настаивает на необходимости отдыха - послушайте его. Берегите себя, а то рискуете потерять интерес и желание к работе.

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