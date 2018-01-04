Рождество 2018: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
7 января в Украине отмечают Рождество Христово. Праздник отличается от католического, который припадает на 25 декабря, не только датой, но и обычаями.
Для христиан Рождество - одно из важнейших событий в году. Многие отмечаю праздник согласно принятым канонам и традициям.
Но в этот день существует множество запретов. Что нельзя делать на Рождество Христово 2018, читайте в нашем материале.
Нужно знать, что многие запреты также связаны с праздничным столом и едой.
- В святой вечер нельзя есть мясо и продукты животного происхождения. Это связано с тем, что еще длится Рождественский пост.
- До восхода первой звезды запрещено есть, кроме детей и больных.
- Все блюда на столе должны быть испробованы, а убирать блюда до наступления Рождества, категорически нельзя. Это считалось плохой приметой.
- Также перед Рождеством нежелательно ходить в баню и мыться вообще. С исторической точки зрения такой запрет можно объяснить тем, что процесс занимал много времени (наколоть дров, растопить баню и нагреть ее), а хозяева были заняты приготовлениями.
- Но есть и более духовное объяснение. Считается, что вода помогает человеку смыть с себя грехи. А в Рождество христиане хотели справиться с очищением самостоятельно, силой собственного духа, без посторонней помощи.
- Именно с чистотой духа связаны и другие запреты в этот день. В Рождество нельзя сквернословить и ссориться. Нельзя отказывать человеку в помощи и милосердии.
- Как и во многие православные праздники запрещается шить, стирать, убирать, работать по дому, идти на рыбалку или охоту. Этот день должен быть посвящен Богу.
- Также нельзя встречать Рождество в старой одежде, и украшать верхушку елки чем-либо другим, кроме звезды. Она символизирует Вифлеемскую звезду.
- Несмотря на распространенное мнение, гадать на Рождество также запрещено.
Важно помнить, что Рождество - это тихий, семейный праздник, который стоит провести в кругу самых близких людей.
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