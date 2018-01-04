Актриса из фильма "Люди Х" вышла замуж за свою подругу (фото) [ Редактировать ]
Звезда фильмов "Люди Икс" и "Джуно" Эллен Пейдж вышла замуж на своей девушке Эмме Портнер.
Счастливая пара опубликовала в Instagram снимок своих свадебных колец.
"Не могу поверить, что могу называть эту невероятную женщину своей женой", - подписала она снимок.
Эллен Пейдж открыто заявила о своей гомосексуальности еще в 2014 году, в рамках одного из ЛГБТ-мероприятий. Супруга киноактрисы является танцовщицей.
Эллен Пейдж - 30-летняя актриса, которая была номинирована на "Оскар" за роль в фильме "Джуно". Она также снималась в фильмах "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Таллула", "Гриффины" и других.
Напомним, скандальная телеведущая собралась замуж.
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