Звезда фильмов "Люди Икс" и "Джуно" Эллен Пейдж вышла замуж на своей девушке Эмме Портнер.

Счастливая пара опубликовала в Instagram снимок своих свадебных колец.

"Не могу поверить, что могу называть эту невероятную женщину своей женой", - подписала она снимок.

Эллен Пейдж открыто заявила о своей гомосексуальности еще в 2014 году, в рамках одного из ЛГБТ-мероприятий. Супруга киноактрисы является танцовщицей.

Эллен Пейдж - 30-летняя актриса, которая была номинирована на "Оскар" за роль в фильме "Джуно". Она также снималась в фильмах "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Таллула", "Гриффины" и других.

Напомним, скандальная телеведущая собралась замуж.