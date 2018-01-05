5 января - 5-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 360 дней.

Религиозные праздники и памятные дни

Католицизм

память святого Иоанна Нойманна;

память святого Симеона Столпника;

память папы римского Телесфора.

Православие

память мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III в.);

память священномученика Василия (Спасского) пресвитера и преподобномучеников Макария (Миронова) и Ионы (Смирнова) (1938);

память преподобного Нифонта, епископа Кипрского (IV в.);

память преподобного Павла, епископа Неокесарийского (IV в.);

память святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского (1310).

Именины 5 января

Католические: Иван, Симеон, Телесфор

Православные: Агафопус, Василид, Василий, Геласий, Давид, Еварест, Евникиан, Евпор, Зотик, Иван, Макарий, Наум, Нифонт, Павел, Помпий, Сатурнин/Саторнин, Феодул, Феоктист

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