5 января: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
5 января - 5-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 360 дней.
Религиозные праздники и памятные дни
Католицизм
- память святого Иоанна Нойманна;
- память святого Симеона Столпника;
- память папы римского Телесфора.
Православие
- память мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III в.);
- память священномученика Василия (Спасского) пресвитера и преподобномучеников Макария (Миронова) и Ионы (Смирнова) (1938);
- память преподобного Нифонта, епископа Кипрского (IV в.);
- память преподобного Павла, епископа Неокесарийского (IV в.);
- память святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского (1310).
Именины 5 января
Католические: Иван, Симеон, Телесфор
Православные: Агафопус, Василид, Василий, Геласий, Давид, Еварест, Евникиан, Евпор, Зотик, Иван, Макарий, Наум, Нифонт, Павел, Помпий, Сатурнин/Саторнин, Феодул, Феоктист
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