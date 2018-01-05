5 января - день закрытия неразрешенных проблем. Стоит набраться смелости и мужества.

Козерог

Сегодня ваша сила воли очень пригодится для того, чтобы справиться даже с самыми неприятными делами. Просто не откладывайте ничего на потом.

Водолей

Вас ждет очень продуктивный и насыщенный день. Дел будет очень много, но вы все сделаете, не прикладывая титанических усилий.

Рыбы

Откажитесь от хитрости и интриг в пользу трудолюбия и упорства, тогда удача вам улыбнется.

Овен

Смело обращайтесь за помощью к коллегам и друзьям. Сегодня тот день, когда сообща справиться со всеми делами будет легче.

Телец

Не рассчитывайте, что ваши дела разрешатся сами собой или исчезнут в последний момент. Следуйте графику и правильно распределяйте силы.

Близнецы

А вы, оказывается, настоящий трудоголик. Если вы закончили все важное еще вчера, не берите порцию новых задач, отдохните немного.

Рак

Меньше слов, больше дела. Есть риск потерять кучу времени, описывая планы и стратегии.

Лев

Ваша врожденная харизма сократит усилия в решении рабочих вопросов ровно в два раза, просто умело воспользуйтесь своей суперспособностью.

Дева

Тщательно взвешивайте все решения, в стремлении закончить все поскорее вы можете наломать дров.

Весы

Готовьтесь к тому, что прежде, чем найти удачное решение, вам придется перепробовать очень много неудачных, не опускайте руки.

Скорпион

Не смешивайте личную жизнь и карьеру. Старайтесь избегать работы с друзьями и лишнего сближения с коллегами.

Стрелец

Сегодня вы счастливчик. Пока все остальные работают не покладая рук, у вас получится расслабленный день без стрессов.

Ранее мы рассказывали, каким будет 2018 год по мнению астрологов.