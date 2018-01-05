Гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
5 января - день закрытия неразрешенных проблем. Стоит набраться смелости и мужества.
Козерог
Сегодня ваша сила воли очень пригодится для того, чтобы справиться даже с самыми неприятными делами. Просто не откладывайте ничего на потом.
Водолей
Вас ждет очень продуктивный и насыщенный день. Дел будет очень много, но вы все сделаете, не прикладывая титанических усилий.
Рыбы
Откажитесь от хитрости и интриг в пользу трудолюбия и упорства, тогда удача вам улыбнется.
Овен
Смело обращайтесь за помощью к коллегам и друзьям. Сегодня тот день, когда сообща справиться со всеми делами будет легче.
Телец
Не рассчитывайте, что ваши дела разрешатся сами собой или исчезнут в последний момент. Следуйте графику и правильно распределяйте силы.
Близнецы
А вы, оказывается, настоящий трудоголик. Если вы закончили все важное еще вчера, не берите порцию новых задач, отдохните немного.
Рак
Меньше слов, больше дела. Есть риск потерять кучу времени, описывая планы и стратегии.
Лев
Ваша врожденная харизма сократит усилия в решении рабочих вопросов ровно в два раза, просто умело воспользуйтесь своей суперспособностью.
Дева
Тщательно взвешивайте все решения, в стремлении закончить все поскорее вы можете наломать дров.
Весы
Готовьтесь к тому, что прежде, чем найти удачное решение, вам придется перепробовать очень много неудачных, не опускайте руки.
Скорпион
Не смешивайте личную жизнь и карьеру. Старайтесь избегать работы с друзьями и лишнего сближения с коллегами.
Стрелец
Сегодня вы счастливчик. Пока все остальные работают не покладая рук, у вас получится расслабленный день без стрессов.
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