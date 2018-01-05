В России при пожаре на обувной фабрике погибли десять человек [ Редактировать ]
В поселке Чернореченский (Новосибирская область, Россия) при пожаре на обувной фабрике погибли десять мигрантов, передает BBC.
Всего на фабрике работали около 30 человек. Пламя охватило 2000 квадратных метров здания, где хранили обувь и материалы для ее изготовления.
В Генконсульстве Китая сообщили, что пожар унес жизни семи граждан страны, еще один пострадал.
Вероятной причиной называют замыкание электропроводки.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о пожаре на станции метро в Берлине.
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