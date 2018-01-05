В Германии пассажирский автобус врезался в банк [ Редактировать ]
В городе Альсдорф (Германия) пассажирский автобус въехал в здание банка, сообщает Süedkurier.
Водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством во время поворота налево и столкнулся с двумя автомобилями, двигавшимися по встречной полосе. Затем он врезался в отделение банка.
Отмечается, что здание может обрушиться.
В результате ДТП легкие ранения получили водитель автобуса, два пассажира и водитель одной из машин.
Накануне в Перу автобус сорвался в пропасть.
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