В городе Альсдорф (Германия) пассажирский автобус въехал в здание банка, сообщает Süedkurier.

Водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством во время поворота налево и столкнулся с двумя автомобилями, двигавшимися по встречной полосе. Затем он врезался в отделение банка.

Отмечается, что здание может обрушиться.

В результате ДТП легкие ранения получили водитель автобуса, два пассажира и водитель одной из машин.

Накануне в Перу автобус сорвался в пропасть.